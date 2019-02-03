24 ребенка и один взрослый попали в больницу после аварии автобуса под Калугой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать четыре ребенка госпитализированы после опрокидывания автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Деблокированы 47 человек, из них погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка; госпитализированы 25 человек, из них 24 ребенка" - сказали в ведомстве.

Там отметили, что поисково-спасательные работы на месте ДТП завершены.

"Развернут телефон "горячей линии" в ГУ МЧС России по Смоленской области, организована работа психологов на телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области", - добавили в МЧС.

Как сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения региона Константин Баранов, "часть пострадавших госпитализирована в ЦПРБ Юхновского района, но основная нагрузка приходится на областную больницу". В областной больнице уточнили, что в детское отделение доставлены 13 детей, во взрослое - 5 человек. У всех пострадавших состояние средней тяжести.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили ранее в МЧС РФ.

В пресс-центре МВД России агентству сообщили, что организаторы детской поездки, в ходе которой в Калужской области произошла авария с автобусом, не уведомляли о ней ГИБДД.