Экс-директора музея в Москве оправдали по делу о невозвращении из США древних икон

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник оправдал бывшего директора частного "Музея русских икон" Елену Князеву по делу о невозвращении в Россию 16 икон, вывезенных на выставку в США.

"Приговором суда Князева оправдана по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников. По его словам, Князева имеет право на реабилитацию.

Князевой вменялось "невозвращение на территорию РФ в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ" (ст. 190 УК РФ).

"Из России с любовью"

Следствие полагало, что Князева, а также владелец частного американского "Музея русской иконы" Гордон Лэнктон не вернули в Россию 16 икон, вывезенных для экспонирования с октября 2009 года по октябрь 2014 года на выставке под названием "Из России с любовью", проходящей в частном одноименном музее в Клинтоне. По оценке экспертов, общая стоимость вывезенных икон составляет порядка 26 млн рублей.

Согласно фабуле дела, в конце 2015 года вывезенные на выставку иконы должны были быть возвращены в Россию, но в итоге они так и не были предоставлены выставочному таможенному посту Московской таможни.

Уголовное дело возбудили в апреле 2016 года. Лэнктон был заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.

В июне 2018 сообщалось, что все иконы вернулись в Россию.