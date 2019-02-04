На развитие Крыма до 2022 года потратят 310 млрд рублей из бюджета

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках госпрограммы по развитию Крымского полуострова на ближайшие три года, на которую будет потрачено 310 млрд рублей из бюджета, ставит перед собой цель достичь удвоения ВРП региона к 2022 году по сравнению с 2015 годом.

"На 2019 и ближайшие три года в общей сложности (предусмотрено из бюджета - ИФ) почти 310 млрд рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году. Нужно добиться конкретных результатов", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, "речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией, а здесь уже многое сделано, ну и о создании социальной инфраструктуры".

"Я утвердил государственную программу по развитию республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства. Этот документ охватывает весь комплекс задач, которые нужно решить для развития полуострова, но в него вошла и федеральная целевая программа, которая на полуострове реализуется уже с 2015 года, то есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой, но, тем не менее, здесь также расставлены акценты. И - самое главное - деньги в бюджете на эти цели заложены", - сказал глава кабмина.