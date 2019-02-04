Миронов после ДТП под Калугой предложил приставлять к автобусам с детьми по машине ГИБДД

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил разрешать перевозить детей автобусами без полицейского сопровождения только на расстояние не более 50 км.

"Любая перевозка детей на расстояние свыше 50 км должна сопровождаться экипажем ГИБДД. Такое сопровождение дисциплинирует всех участников движения, включая водителей автобусов. Кроме того, инспектора должны располагать информацией о метеоусловиях, состоянии покрытия, реагировать на дорожную ситуацию", - заявил лидер Миронов журналистам в понедельник.

"Полицейское сопровождение сегодня предусмотрено только для колонн из трех и более автобусов. Но такая колонна - довольно редкое явление в наши дни, а один автобус - это уже десятки детских жизней, которые мы обязаны защитить", - сказал Миронов.

По его словам, в настоящее время нормативные документы, регулирующие перевозку детей автотранспортом, не обеспечивают безопасность пассажиров.

Независимо от числа пассажиров необходимо не просто уведомлять ГИБДД о маршруте, но и получить согласие автоинспекции, без которого организаторы поездки и перевозчик не имеют права заключать договор перевозки, отметил он.

При этом сотрудники ГИБДД должны провести предварительную проверку технического состояния автобуса и личности водителя, отметил он.

"Эта ведь уже не первая такая трагедия, и не первый раз арестовывают водителя и владельца автобуса, но жадность, глупость и упование на "авось" берут верх. Поэтому без контроля со стороны государства здесь не обойтись", - сказал он.

3 февраля ввтобус, перевозивший детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма". В результате ДТП погибли семь человек - три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины. За медпомощью обратились 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых.