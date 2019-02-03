Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тела всех погибших в ДТП под Калугой опознаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления МВД.

"Тела всех семерых погибших в аварии опознаны", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в региональном Минздраве, в результате аварии скончались трое детей и четверо взрослых.

Ранее сообщалось о четырех погибших детях и троих - взрослых.

Автобус, перевозивший детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, перевернулся на 128-м км трассы Калуга - Вязьма. Семь человек погибли, более 30 были госпитализированы.