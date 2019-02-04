Погибших в ДТП с автобусом под Калугой похоронят 5 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Похороны погибших в аварии с участием автобуса под Калугой пройдут в Ярцевском районе Смоленской области 5 февраля, сообщил "Интерфаксу" глава района Владимир Макаров.

"Похороны пройдут завтра на кладбищах города Ярцево и Ярцевского района. В настоящее время шесть семей подтвердили эту дату", - сказал он.

Макаров отметил, что тела погибших будут доставлены в Смоленскую область в понедельник вечером.

Он добавил, что в Ярцевскую центральную районную больницу перевезут нескольких детей, пострадавших в ДТП. В настоящее время они проходят лечение в одной из клиник в Калужской области.

Автобус, перевозивший из Смоленской области в Калугу детей на творческий конкурс, 3 февраля перевернулся на 128-м км трассы "Калуга - Вязьма". В результате ДТП погибли семь человек - три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины. Пострадали 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых.