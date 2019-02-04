Следствие попросило арестовать водителя автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о ДТП с автобусом в Калужской области, в котором погибли семь человек, передано в следственный департамент МВД РФ, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"По указанию заместителя министра внутренних дел РФ - начальника следственного департамента Александра Романова уголовное дело принято к расследованию следователем по особо важным делам следственного департамента МВД РФ", - сказала Волк.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

3 февраля в Калужской области разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Жертвами ДТП стали семь человек, из них трое детей, госпитализирован 31 человек.

Тела всех погибших опознаны родственниками. Это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки восьми лет и одна девочка семи лет.