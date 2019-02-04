В попавшем в ДТП под Калугой автобусе нельзя было перевозить детей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Автобус, опрокинувшийся накануне в кювет в Калужской области, не отвечал требованиям правил организованной перевозки детей, сообщает прокуратура Смоленской области.

"Автобус индивидуального предпринимателя был 1989 года выпуска, что противоречит требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, которыми установлено, что используемый для перевозки автобус должен быть не старше 10 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, установлено, что перевозчик не подавал уведомление в местный отдел ГИБДД о поездке детей из Ярцево (Смоленская область) в Калугу. Таким образом, она не была согласована, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, в минувшее воскресенье перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма". В результате ДТП погибли семь человек - три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины. За медпомощью обратились 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых.

Перевозку осуществлял ИП Гордеев (Ярцево, Смоленская область).