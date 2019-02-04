Обвиняемому в госизмене ученому Темиреву сделали операцию на сердце

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководителю инновационного предприятия "Мехатроника" Алексею Темиреву, обвиняемому в госизмене, проведено коронарное шунтирование сердца, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Операция была проведена в институте имени Склифосовского, в настоящее время Темирев уже находится в СИЗО", - сказал он.

По словам Мельникова, после своевременно проведенной операции ученый выглядит гораздо лучше и бодрее.

Лефортовский суд Москвы 19 июля 2018 года арестовал обвиняемого в государственной измене 64-летнего руководителя инновационного предприятия "Мехатроника" Темирева. Фабула обвинения в настоящее время неизвестна, поскольку материалы имеют гриф "секретно".