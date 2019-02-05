Мосгорсуд 11 февраля проверит законность ареста Арашукова-старшего

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 11 февраля рассмотрит апелляционные жалобы на арест отца сенатора Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на постановление об избрании в отношении Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу, назначено на 11 февраля в 12:45", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, 13 февраля в 9:45 Мосгорсуд проверит законность ареста родственника Арашуковых - Руслана Арашукова, задержанного по их делу.

Защита просит отменить решение об их аресте и избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Дело Арашуковых

Арашуков-старший, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Его сыну Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Свою вину Рауф Арашуков не признает. Он арестован до 30 марта.

Другие фигуранты

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.

1 февраля Басманный суд отправил в СИЗО седьмого фигуранта дела - исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз", директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алана Кятова, подозреваемого в причастности к многомиллиардному хищению газа. Он также отвергает все обвинения в свой адрес.