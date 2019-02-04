Жалобу на арест сенатора Арашукова рассмотрят 7 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жалоба на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова по обвинению в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах будет рассмотрена в Мосгорсуде на этой неделе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы Арашукова Р.Р., назначено на 10:00 7 февраля", - сказала она.

Она также отметила, что в суде зарегистрированы апелляционные жалобы на аресты отца и брата сенатора - Рауля и Руслана Арашуковых. "Дата рассмотрения данных жалоб в настоящее время не назначена", - сказала пресс-секретарь.

Дело Арашуковых

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Басманный суд Москвы 30 января арестовал его до 30 марта. Сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС) (часть 3 статьи 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Свою вину Арашуков не признает.

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газ более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество. В деле также появился седьмой фигурант - топ-менеджер компании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов.