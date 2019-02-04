В России Дело сенатора Арашукова

Жалобу на арест сенатора Арашукова рассмотрят 7 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жалоба на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова по обвинению в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах будет рассмотрена в Мосгорсуде на этой неделе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы Арашукова Р.Р., назначено на 10:00 7 февраля", - сказала она.

Она также отметила, что в суде зарегистрированы апелляционные жалобы на аресты отца и брата сенатора - Рауля и Руслана Арашуковых. "Дата рассмотрения данных жалоб в настоящее время не назначена", - сказала пресс-секретарь.

Дело Арашуковых

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Басманный суд Москвы 30 января арестовал его до 30 марта. Сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС) (часть 3 статьи 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Свою вину Арашуков не признает.

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газ более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество. В деле также появился седьмой фигурант - топ-менеджер компании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Рауф Арашуков

Новости по теме

В России
НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года
В Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 годаПодробнее
 "Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России
Минимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметровПодробнее
 В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на УкраинеВ Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине
"Самое время подумать о создании "Списка Иванова" и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам", - заявил первый зампред комитета по международным деламПодробнее
 Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской областиОпознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской области
По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослыхПодробнее
Водителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержалиВодителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержали
В отношении него возбуждено уголовное делоПодробнее
 Число пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человекЧисло пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человек
На данный момент известно о четырех погибшихПодробнее
 В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детейВ аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей
По предварительным данным, один человек погибПодробнее
 Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоружения
По словам президента, надо подождать пока до них "созреют партнеры"Подробнее
 Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет
Президент рассказал о зеркальном ответе на выход США из договора о ракетахПодробнее
 ОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки
Сам подозреваемый утверждает, что он упалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар в центре Москвы6 фото
04 февраля
Пожар в центре Москвы
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииВ РоссииНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаМоскваЧисло погибших в пожаре в центре Москвы возросло до четырехВ РоссииВ Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на УкраинеВ миреНа Украине завершился прием документов от кандидатов в президентыВ РоссииОпознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской области

Почти две трети россиян высказались за сохранение ДРСМД

Жалобу на арест сенатора Арашукова рассмотрят 7 февраля

Вторичное жилье в Москве подорожало до максимума с 1991 года

Мужчину на "Новокузнецкой" спасло то, что он упал в желоб между рельсами

Минюст РФ допустил увеличение бюджета на выплаты по решениям ЕСПЧ

Ранее суд обязал Россию выплатить 10 млн евро высланным в 2006 году гражданам Грузии Подробнее

Рубль слегка изменился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Военные в Хабаровском крае начали расширять протоку на реке Бурея

В Омской области впервые за 8 лет ввели ограничения потребления газа из-за морозов

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

В Ла-Манше нашли обломки самолета с пропавшим футболистом "Кардиффа"

В Ла-Манше нашли обломки самолета с пропавшим футболистом "Кардиффа"Полиция прекратила поиски воздушного судна, и операцию продолжала частная компания за счет собранных пожертвований Подробнее

Движение на зеленой ветке московского метро вернулось в график после ЧП с пассажиром

Аэропорт Гамбурга предупредил о возможных задержках из-за забастовки персонала

ЦБ 31 января купил валюту для Минфина на 15,48 млрд рублей

Соревнования "Лыжня России" в Тюмени перенесли на март из-за морозов

Из усадьбы "Михайловское" украли коллекционный самовар

Пожар в центре Москвы

Пожар в центре Москвы6 фото

Из-за гибели людей при пожаре на Никитском бульваре в Москве завели уголовное дело

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 февраля снизились

В Магнитогорске уволят кондуктора, высадившего из трамвая школьницу с рваной купюрой

Ким Чен Ын отправил Путину поздравление по случаю лунного Нового года

Улан-Удэ назван вероятным местом встречи Путина и Ким Чен Ына

Дальность ракеты "Калибр" наземного базирования составит до 2,6 тыс. км

Об этом сообщил "Ъ" со ссылкой на источники в госструктурах Подробнее

Движение поездов на зеленой ветке метро в Москве восстановлено

Аптечный ритейлер "Роста" признан банкротом

Шарапова поднялась на 27-е место рейтинга WTA

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Новокузнецкая"

Прервано движение от станции "Автозаводская" до "Театральная" в сторону центра Подробнее

Росгвардия предложила ужесточить ответственность за незаконную охранную деятельность

В Пермском крае возбудили дело после выдачи сиротам квартир в доме с трещинами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');