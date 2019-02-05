Петербургские ученые рассказали о наследовании "блокадного гена"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Потомки не обязательно унаследуют особенности эпигенотипа, способствовавшего выживаю жителей блокадного Ленинграда; этот вопрос требует сложных и детальных исследований, сообщил "Интерфаксу" руководитель лаборатории генетики городской больницы № 40, кандидат биологических наук Олег Глотов.

Глотов - один из исследователей, о работе которых в 2015 году в журнале Science вышел материал "Помогли ли хорошие гены людям пережить жестокую осаду Ленинграда?".

"Мы все рождаемся с определенным генотипом. Нашей нулевой теорией при исследовании было то, что одни формы генов приспособлены к выживанию в данных условиях (блокады - ИФ), а другие - нет. Эту гипотезу мы проверяли, изучая группы блокадников и группы неблокадников (приезжие, жители Ленинградской области, не имеющие удостоверения жителя блокадного Ленинграда). В каждой из групп были примерно по 200 человек. Мы обнаружили, что генотип, связанный с замедлением "метаболизма", чаще выявляется у блокадников, чем у неблокадников, например, у блокадников - в 60% случаев, а у неблокадников - в 40%",- рассказал исследователь.

Ученый подчеркнул, что такой генотип был у исследуемых с рождения. Говоря об особенностях генотипа, разъяснил Глотов, исследователи имеют ввиду кодируемые в генах физиологические особенности организма.

Он добавил, что выявленные особенности генотипа приводили к замедлению расхода энергии у одних исследуемых и к более медленному расщеплению жиров или углеводов.

"Это не значит, что такой генотип встречается у всех жителей блокадного Ленинграда, мы не исследовали всю популяцию Ленинграда. Мы также не говорим, что это однозначно ключевой фактор, который помогал при выживании. Это один из факторов, наряду с другими, которые мы еще не изучали. Возможно, в будущем нам удастся выявить связь новых генов, которые влияли на выживаемость", - отметил Глотов.

По его словам, пока ученые-генетики не исследовали потомков блокадников, что не позволяет заключить, передается ли состояние выявленного эпигена поколениям петербуржцев, родившимся после блокады.

"Чтобы установить, могло ли передаться состояние эпигена от матери, пережившей блокаду, к ребенку и повлиять на состояние его здоровья, необходимо исследование потомков. Мы бы хотели изучить влияние этих событий на эпигенетическом уровне, на здоровье в будущем. Но пока же любые предположения по этой теме являются лишь спекуляцией", - сказал Глотов.

По его словам, ученые готовы к дальнейшим исследованиям генотипа жителей блокадного Ленинграда и их потомков, влияния блокады на генотип и эпигенотип жителей северной столицы, но пока не находят финансирования. Глотов отметил, что в планах исследования - расширение группы исследуемых, исследование значительно большего числа генов (полного экзома или генома). Сейчас в арсенале исследователей уже есть новые высокопроизводительные методы, в сравнение с тем что было 10 лет назад.