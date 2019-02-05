Через 10 лет дефицит школьных учителей в России приблизится к 200 тыс. человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения России Ольга Васильева заявила, что нехватка учителей в школах через 10 лет может составить более 188 тыс. человек, если ничего не предпринять; ведомство готово к этому вызову.

"На сегодняшний день педагоги в возрасте 20-25 лет составляют 5,5% (от общего числа педагогов школ в стране - ИФ). Эта цифра не изменится к 2024 году, более того, она будет увеличиваться. А к 2029 году в общей системе образования РФ нехватка педагогов-предметников составит 188 тыс. 700 человек", - сказала Васильева на III Международной конференции по управлению качеством образования во вторник.

По ее словам, такие результаты дает анализ "больших данных", поступающих из российских школ.

В свою очередь, в пресс-службе Минпросвещения пояснили, что нехватка педагогов в 2029 году вырастет до 188 тыс. лишь в том случае, если федеральный центр не будет принимать никаких мер в этой области. В министерстве заверяют, что меры принимаются: в частности, готовится отдельная программа по увеличению количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей. Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки планируют последовательно увеличить прием и качество подготовки в педагогических вузах.