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Зоозащитники обратились в суд с требованием освободить косаток и белух в Приморье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Зоозащитники, обеспокоенные состоянием здоровья косаток и белух в "китовой тюрьме" в бухте Приморского края, обратились в Южно-Сахалинский городской суд с требованием об освобождении животных. Об этом сообщает региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" в пятницу.

"Южно-Сахалинский городской суд обязал ответчиков и заинтересованные стороны до 7 марта представить свои возражения на исковое заявление, после чего будет назначена дата его рассмотрения", - говорится в сообщении.

Ответчиками по иску являются Росприроднадзор, Минсельхоз России и Росрыболовство. Заинтересованные лица - четыре коммерческие компании, выловившие животных для продажи в зарубежные океанариумы ("Афалина", "Океанариум ДВ", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий"), а также Приморское погрануправление ФСБ России, организовавшее независимую комплексную экспертную оценку состояния косаток и белух в январе этого года.

Зоозащитники, по данным РОО, требуют "признать незаконным бездействие Росприроднадзора, обязать его безвозмездно изъять косаток и белух из незаконного владения коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания".

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В числе требований также - признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении общего допустимого улова косаток и белух в 2018 году, о распределении квот на их вылов и об утверждении планов осуществления рыболовства в культурно-просветительских целях.

"Три белухи бесследно исчезли из "центра адаптации", а состояние косаток значительно ухудшилось, одна из них близка к гибели. Все юридические основания для возвращения животных в естественную среду обитания имеются, однако они не только продолжают незаконно удерживаться в ужасных условиях в неволе, но ни один государственный орган до сих пор даже не обратился в суд с иском об их выпуске", - отмечают в РОО.

Зоозащитники констатируют, что на их многочисленные обращения государственные структуры власти вопрос принятия решений об освобождении морских млекопитающих "тщательно обходят стороной". Они сообщают, что "отчаявшись добиться практических действий по выпуску животных от соответствующих государственных органов", решили сами обратиться в суд.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в зарубежные дельфинарии и океанариумы.

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и СКР вскрылось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Ведется разбирательство в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Изначально следствие вели сотрудники СУ СКР по Приморью, затем они передали материалы в УМВД по Хабаровскому краю, а те - в краевое СУ СКР.

В декабре из вольеров исчезли три белухи, отловщики утверждают, что они уплыли, экологи полагают, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе сообщили, что животные выглядят больными, одна косатка совсем не активна. Акватория, где находятся вольеры, покрыта льдом, при этом пребывание во льдах не типично для косаток.

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Теги: Приморский край

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