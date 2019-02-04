Арашуков-старший не жаловался правозащитникам на условия в СИЗО "Лефортово"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков - отец арестованного сенатора Рауфа Арашукова, содержится на карантине в СИЗО "Лефортово", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Мельников рассказал, что Рауль Арашуков был доставлен в СИЗО в четверг поздно ночью, однако, несмотря на это, ему был предоставлен ужин - рыба с гарниром. "Он вообще отметил, что тюремная еда ему понравилась", - пояснил ответственный секретарь.

По словам Мельникова, в СИЗО у Рауля Арашукова есть возможность гулять, также он много читает. "С сыном, который тоже содержится на карантине в "Лефортово", они гуляют раздельно, в разных двориках", - уточнил Мельников.

Также он отметил, что в связи с необходимостью принимать лекарства из-за ряда хронических заболеваний, Арашукову-старшему в СИЗО организована медпомощь.

"В настоящее время он содержится на карантине, один. Его одежда отправлена на санобработку, поэтому сейчас он находится в так называемой тюремной робе", - сказал представитель ОНК.

Арашуков-старший подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, речь идет о хищении газа на 30 млрд рублей. В четверг Басманный суд Москвы отправил Рауля Арашукова в СИЗО до 30 марта.

За сутки до этого Басманный суд по ходатайству следствия заключил в СИЗО на два месяца члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуковы были задержаны в среду, 30 января.