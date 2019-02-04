Рауф Арашуков выразил беспокойство из-за отсутствия встреч с адвокатом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Рауф Арашуков продолжает находиться на карантине в СИЗО "Лефортово" и обеспокоен тем, что его адвокат не может его посетить.

"Он переживает, что к нему не может попасть адвокат. Мы объяснили ему, что в "Лефортово" встречи с адвокатами осложнены тем, что там мало кабинетов", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что Арашуков также заявил, что "не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют, и сказал, что для него очень важно это доказать".

По словам Мельникова, в настоящее время сенатор, который ранее отказался от приема казённой пищи, ожидая продуктовой передачи от родственников, все-таки начал есть.

Также, отметил он, Арашуков ожидает поступления денег на свой счёт, чтобы он смог делать покупки в магазине. "В "Лефортово" есть магазин, который принимает раз в неделю заказы от арестованных, которые выбирают продукты по предоставленному им списку. К сожалению, ассортимент продуктов там маленький, и мы уже несколько раз обращали на это внимание администрации", - сказал Мельников.

Представитель ОНК также рассказал, что в СИЗО Рауф Арашуков, как и его отец Рауль Арашуков, много читает.

Сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуков-старший подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, речь идет о хищении газа на 30 млрд рублей.

Рауф и Рауль Арашуковы арестованы до 30 марта.