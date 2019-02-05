Туман привел к задержкам рейсов в аэропорту Краснодара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Отправление авиарейсов из аэропорта Краснодара задерживается во вторник вечером по погодным условиям, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе воздушной гавани.

"По данным на 22:00 мск на прилет и вылет в международном аэропорту Краснодар задержано четыре авиарейса. Причиной задержек стал туман в районе аэропорта", - сообщили в пресс-службе.

Самолет, направлявшийся в Краснодар из Еревана, совершил посадку на запасном аэродроме в Сочи.

Два самолета из Москвы и один из Санкт-Петербурга не вылетели в Краснодар по расписанию до улучшения погодных условий, отметил собеседник агентства.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.