Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи 13 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 13 февраля в Сочи, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"В ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов", - говорится в публикации.

На вопрос, будут ли главам государств на переговорах докладывать о деятельности рабочей группы, Песков ответил: "В том числе".