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Белорусские социологи выяснили количество молодежи, готовой участвовать в протестах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Абсолютное большинство белорусской молодежи не готово принимать участие в акциях протеста в случае недовольства обстановкой в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации президента (ИАЦ) республики.

"Комплексное изучение молодежи неизбежно подразумевает анализ восприятия данной группой населения состояния дел в социально-экономической, политической сферах Беларуси", - говорится в ежегодном сборнике социологических исследований ИАЦ.

Согласно данным центра, в случае недовольства обстановкой в стране готовы принять участие в акциях протеста лишь 3,5% опрошенных.

При этом большинство респондентов из молодежи (44,5%) предпочитает выражать свое несогласие в кругу родственников, друзей и коллег.

Также, продолжили в ИАЦ, значительно меньше юношей и девушек выбрали такие позиции, как игнорирование выборов (15%), смена страны проживания (15%), подписание коллективного обращения (12,5%). Никак не станут выражать протест 17% участников опроса.

"Говоря о митингах как о форме защиты собственных интересов, большинство опрошенной белорусской молодежи (66%) не видит смысла в них участвовать. Противоположной точки зрения придерживаются менее трети респондентов (30,5%). При этом признание данного факта не свидетельствует о наличии явных установок на активные протестные действия", - подчеркивают в ИАЦ.

Там отметили, что на момент проведения исследования политическую обстановку в стране большинство молодежи (63%) называло спокойной. Считают ее напряженной 30% респондентов, критической, взрывоопасной - 3,5%.

Опрос был проведен во II квартале 2018 года. Всего методом личного интервью по месту жительства было опрошено 1 490 респондентов в возрасте 18-29 лет во всех областных центрах страны и Минске, ряде районных городов и сельских населенных пунктов.

Теги: Белоруссия

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