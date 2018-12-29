Песков посоветовал не ждать прорыва от переговоров Путина и Лукашенко

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ожидать прорывных решений по итогам российско-белорусских переговоров, которые проходят в субботу в Кремле, не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Успехом будет считаться еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный. Здесь вряд ли нужно ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что будет считаться успехом переговоров.

"Есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон. Президенты будут поднимать эти вопросы", - добавил он.

Песков также подчеркнул, что вопросы большей интеграции России и Белоруссии и финансовых потерь Минска от налогового маневра нефтяной отрасли РФ обсуждается независимо друг от друга.

На вопрос журналистов, увязаны ли друг с другом темы потерь Минска от налогового маневра и большей интеграции РФ и Белоруссии или они обсуждаются параллельно, пресс-секретарь российского лидера ответил: "Нет, это параллельные вопросы".

"Это важные вопросы, тема потерь от налогового маневра активно ставится белорусскими коллегами, в том числе, она будет сегодня (на переговорах президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко - ИФ) на повестке дня", - сказал Песков.