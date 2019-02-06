Около 30 вагонов с углем сошли с пути в Хабаровском крае

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук произошел сход вагонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, в составе поезда находилось 54 вагона с углем, из которых сошло 27. Имеется повреждение участка железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.

На место схода вагонов выдвинулись два восстановительных поезда от РЖД с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия Дальневосточного отделения РЖД. К вылету готов вертолет Ми-8 со спасателями.