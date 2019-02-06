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Россия запланировала поставить Турции С-400 к осени

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года, некоторая локализация производства возможна, но без передачи чувствительных технологий, сообщил в интервью газете "Коммерсант" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены", - сказал он о контракте на поставку Турции С-400.

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"Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", - сообщил Шугаев.

"Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела. Поэтому партнеров привлекают такие темы, как совместная разработка техники, в том числе авиационной. Мы можем им предложить конкретные решения по интересующим проектам. Готовы к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям", - сказал Шугаев.

Сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение.

Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Системы С-400 в настоящее время поступают в Вооруженные силы РФ. Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.

Россия реализует контракт на поставку С-400 в Китай. Кроме того, подписан контракт на поставку С-400 Индии.

Теги: Турция, C-400

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