Защита напавшего на школу в Перми подростка не смогла обжаловать приговор

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в среду оставил без удовлетворения жалобу адвоката подростка, осужденного за нападение на школу №127 в Перми, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор проходило в закрытом режиме.

В декабре 2018 года Мотовилихинский райсуд Перми приговорил подростка к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Он был признан виновным в разбое (ст. 162 УК РФ), покушении на убийство (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). Также подсудимому было ему назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Всего по этому уголовному делу потерпевшими признаны 30 человек. Среди них - учитель, ученики, которые были ранены, и те ученики, которые находились в классе в момент преступления. В качестве компенсации морального и материального вреда в пользу потерпевших будет взыскано более 8 млн рублей.

Инцидент в школе №127 в Перми произошел утром 15 января 2018 года. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения от ранений пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший - бывший ученик. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, на время следствия они были арестованы. О причинах нападения не сообщалось.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу. Второй участник - ученик школы - был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.