Сахалинские рыбопромышленники пожаловались на японских моряков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сахалинские рыбопромышленники пожаловались Росрыболовству, что японские коллеги выдавливают их с промысла в территориальных водах РФ в Кунаширском проливе возле Южных Курил (Сахалинская область) и создают опасную ситуацию в море для работающих там судов.

Обращение по этому поводу Росрыболовству направила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), текст обращения ассоциация в четверг предоставила "Интерфаксу".

В АРСО агентству пояснили, что район, где по межправительственным соглашениям РФ и Японии ведут промысел минтая и трески японские рыбаки, является территориальными водами РФ. Обращение Росрыболовству ассоциация подготовила на основании поступивших в ее адрес докладов капитанов российских промысловых судов, у которых возникли сложности в работе в Кунаширском проливе.

АРСО в обращении отмечает, что "несмотря на отсутствие согласованных с РФ в текущем году сроков начала промысла для японской стороны в Кунаширском проливе", по факту японские суда в данном промысловом районе уже находятся. По докладам капитанов российских судов, ежедневно там ведут промысел до 20 и более японских рыболовецких шхун.

Капитаны докладывают, что японские рыбаки забирают все промысловые участки, где скапливается рыба в этом районе, выставляя там в хаотичном порядке множество сетей, пересекающих пути ведения промысла российских судов; сети японских рыбаков не оборудованы устройствами для обнаружения их судовой радиолокацией, что создает опасность наматывания сетей на винты российских судов.

В обращении говорится, что на японских шхунах отсутствует АИС (автоматическая идентификационная система), из-за чего их невозможно идентифицировать, поэтому создается угроза безопасности мореплаванию (суда могут столкнуться).

Эти и ряд других нарушений, по данным АРСО, "практически вытесняют российский флот с промысловых изобат".

АРСО отмечает, что японские суда, находясь на промысле в акватории Кунаширского пролива в территориальных водах РФ, в нарушение всех правил рыболовства "регулярно сбрасывают в море старые рыболовные сети, которые создают много дополнительных проблем".

"В связи с этим просим вас информировать правительство Японии о недопустимости подобных действий японских рыбаков", - говорится в обращении АРСО к руководству Росрыболовства.

В АРСО входят около 60 предприятий, которые составляют основную массу рыбохозохяйственного комплекса Сахалинской области, на них приходится более 70% океанического и прибрежного промысла в регионе.