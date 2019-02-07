Прокуратура не выявила голодных обмороков детей в школах в Кузбассе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка не подтвердила заявление кузбасского детского омбудсмена Дмитрия Кислицына о голодных обмороках детей в школах региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в четверг.

По данным ведомства, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора были проверены школы в поселке Барзас, селе Пашково Яшкинского района и городе Березовский. В частности, в последнем были проверены журналы регистраций обращений за медпомощью и опрошены работники школ.

"Медицинский работник в ходе опроса пояснила, что случаев обращения детей за медицинской помощью в связи с "голодными обмороками" не было. Жалобы детей, педагогов, родителей по данному вопросу не поступали. Директор и другие работники школы, начальник управления образования, родители учащихся заявили, что дети в "голодные обмороки" не падали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что продолжаются проверки исполнения законодательства об организации детского питания в школах региона.

Как сообщалось, накануне Кислицын сообщил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, что его заявление о голодных обмороках школьников были основаны на анонимных сообщениях, и они не нашли своего подтверждения.

23 января детский омбудсмен региона Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах и социальном расслоении учеников. После этого пресс-служба Общероссийского народного фронта сообщила, что комиссия, созданная для расследования информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области, не подтвердила таких фактов.