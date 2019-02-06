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Детский омбудсмен Кузбасса не смог подтвердить сообщения о голодных обмороках в школах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын не обнаружил в школах региона подтверждения поступивших ему сообщений о голодных обмороках детей.

Пресс-служба администрации Кузбасса в среду опубликовала видеозапись встречи омбудсмена Кислицына с губернатором Сергеем Цивилевым. Отвечая на вопрос главы региона о том, были ли зафиксированы случаи голодных обмороков у детей в ходе проверки в восьми школах шести районов области, омбудсмен ответил отрицательно.

"В тех школах, где побывала комиссия, фактов голодных обмороков у детей не было. В мой адрес поступали анонимные сообщения из этих районов, где находятся школы. Я обязан был проверить эти факты", - сказал Кислицын.

В свою очередь Цивилев обязал Кислицына впредь сообщать о других подобных заявлениях, а также поручил проверить все школы Кузбасса и включил омбудсмена в проверяющую комиссию.

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23 января детский омбудсмен региона Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах и социальном расслоении учеников.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - заявил Кислицын.

После этого пресс-служба Общероссийского народного фронта сообщила, что комиссия, созданная для расследования информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области, не подтвердила таких фактов.

Позднее сообщалось, что озвученную Кислицыным информацию проверяет областной СК и прокуратура.

Теги: Кузбасс

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