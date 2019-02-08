Электроснабжение населенных пунктов Рязанской области полностью восстановлено

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение населенных пунктов Рязанской области, пострадавших от снегопада, полностью восстановлено, сообщил в пятницу ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

В четверг с 04:00 до 07:00 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег с налипанием, ветер с порывами до 12 м/с) происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"). Без электричества остались около 10 тысяч человек в 85 населенных пунктах.

Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб филиала "Рязаньэнерго". Кроме того, для мониторинга зон отключения фактической оперативной и гидрометеорологической обстановки привлекались оперативные группы Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Максимально в аварийно-восстановительных работах были задействованы 70 бригад в составе 205 человек и 73 единиц техники.

"8 февраля в 00:00 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Как ранее заявил на пресс-конференции директор филиала "Рязаньэнерго" Михаил Подлягин, в пятницу бригады "Рязаньэнерго" проведут повторные обходы линий электропередачи там, где было налипание снега.