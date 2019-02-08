Защита Кокорина пожалуется в ЕСПЧ из-за угрозы здоровью футболиста

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Защита нападающего "Зенита" Александра Кокорина обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с арестом футболиста и угрозой его здоровью.

"Мы подадим жалобу в ЕСПЧ в приоритетном порядке, который предусматривает наличие обстоятельства, способствующих ее быстрому рассмотрению, в том числе, когда есть угроза жизни. То есть, если обычные жалобы могут рассматриваться в ЕСПЧ по несколько лет, жалоба, поданная в приоритетном порядке, рассматривается в течение года", - сказала "Интерфаксу" в пятницу адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Она отметила, что "у защиты есть четкое понимание, что ЕСПЧ признает арест и нахождение Кокорина под стражей незаконным".

По словам адвоката, основанием для опасений защиты за здоровье футболиста является травма колена Кокорина, обострившаяся в СИЗО без продолжения курса реабилитации после операции. "Эта травма может иметь для здоровья Александра необратимые последствия", - сказала Стукалов.

Она уточнила, что футболист и его защита продолжают ознакомление с материалами дела. К настоящему времени изучены 5 из 16 томов материалов дела.

Братьям Александру и Кириллу Кокориным, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской.

Спортсмены частично признают вину - каждый, в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, защита фигурантов категорически отрицает в их действиях состав хулиганства.

На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли им извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

Тверской суд Москвы 6 апреля оставил футболистов под арестом до 8 апреля. На новой неделе защита намерена подать на это решение апелляционную жалобу в Мосгорсуд.