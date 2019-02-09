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Землетрясение произошло вблизи Курил

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано днем в субботу в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в субботу в 13:24 по сахалинскому времени (05:24 мск) с эпицентром в 30 км юго-западнее города Южно-Курильска (о. Кунашир) на глубине 117 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах островов Шикотан и Кунашир его ощутили силой до 2-3 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Никто не пострадал.

Теги: Россия, Курилы

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