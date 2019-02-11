11 землетрясений произошли за выходные дни вблизи Курил

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Одиннадцать землетрясений зарегистрировано за минувшие выходные дни у тихоокеанского побережья Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геоизической службы РАН.

"Девять землетрясений произошли возле Южных Курил. Наиболее сильное было в субботу магнитудой 4,8, его ощутили силой до двух-трех баллов в населенных пунктах островов Шикотан и Кунашир, никто не пострадал. Остальные восемь землетрясений у Южных Курил были не ощущаемыми", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, еще два подземных толчка магнитудой 3,5 и 4,2 зафиксированы в ночь на понедельник вблизи Северных Курил, в населенных пунктах их не ощутили.