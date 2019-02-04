Военные в Хабаровском крае начали расширять протоку на реке Бурея

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Инженерные войска Министерства обороны приступили ко второму этапу операции по устранению завала, перегородившего в хабаровском крае русло реки Бурея - военным предстоит расширить протоку для восстановления водного режима, сообщается на сайте правительства Хабаровского края в понедельник.

"Пропускная способность протоки составляет около 600 кубометров в секунду. Длина канала - около 260 метров, ширина - 42 метра. Обломки породы, оставшиеся после взрывов, убирают с помощью тяжелой техники. Уровень воды в водохранилище начал выравниваться", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года в русло реки Бурея обвалилась часть горы, из-за чего практически прекратилось наполнение водохранилища Бурейской ГЭС. Руководство страны поручило военным убрать завал. 4 февраля подрывникам удалось пробить канал в 20,5 метров глубиной, по которому пошла вода.