Россия и ОАЭ согласовали отправку первых космонавтов на МКС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Объединенные Арабские Эмираты согласовали схему полетов первых космонавтов ОАЭ на Международную космическую станцию (МКС), сообщил в своем твиттере глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"На переговорах в Дубайском космическом центре имени Мохамеда Бин Рашида "Роскосмос" согласовал с партнёрами программу полётов на МКС космонавтов из ОАЭ. Их подготовка уже ведётся в Звездном городке", - написал Рогозин.

В настоящее время в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) проходят обучение астронавты ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади, которые недавно завершили курс выживания зимой.

В середине января начальник ЦПК Павел Власов сообщил журналистам, что дата отправки на орбиту экипажа с первым в истории астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов пока не определена.

"Подготовка идёт. Мероприятия не отменяются. Вопрос только в известном неудачном старте, из-за которого произошла подвижка по стартам. Я думаю, это все состоится, я имею в виду старт, может быть, в конце 2019 года. Это только мои мысли", - сказал Власов 15 января.

В декабре 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что первый астронавт ОАЭ может провести на МКС до полутора недель в октябре будущего года. "Астронавт ОАЭ отправится на станцию в октябре 2019 года на неделю-полторы на "Союзе МС-15", - сказал тогда источник.

Как ожидается, первый астронавт ОАЭ вернется на Землю на спускаемом аппарате "Союза МС-12". "Для этого изучается возможность того, что космонавт Алексей Овчинин, которому после аварийной посадки в октябре весной вновь предстоит стартовать на МКС, проведет на станции вдвое дольше запланированного - год вместо полугода, и вернется на Землю на спускаемом аппарате "Союза МС-15" в первой половине 2020 года", - отметил источник.

Также в начале декабря глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что следующий пилотируемый запуск к МКС состоится 1 марта. "По согласованию с моими коллегами из НАСА хотел бы сообщить, что мы приняли решение: следующий пилотируемый пуск будет совершен 1 марта 2019 года. В состав этого экипажа войдут космонавт Овчинин, астронавт Хейг, а также госпожа Кристина Кук. Три человека будут отправлены на МКС, таким образом, мы восстановим ее полную жизнеспособность", - сказал Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

Кроме того, Рогозин сообщил, что представитель ОАЭ в следующем году полетит на Международную космическую станцию (МКС), точная дата будет сообщена позднее.

Экспедиция на МКС 11 октября 2018 года потерпела неудачу. На запущенной с "Байконура" ракете "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на борту произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Это привело к необходимости корректировать программу пилотируемых пусков.