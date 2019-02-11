Осужденному за взятки экс-замгубернатору Вологодской области сократили срок наказания

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вологодский областной суд смягчил наказание осужденному за взятки бывшему заместителю губернатора региона Николаю Гуслинскому.

Как сообщает объединенная пресс-служба вологодских судов в понедельник, областной суд изменил приговор первой инстанции, исключив из осуждения получение взятки в виде услуг имущественного характера - финансирования строительства жилого дома и хозяйственных построек в Вытегорском районе.

"Также судом уменьшены стоимость предметов взятки - квартиры в Вологде, гаражного бокса, автомобиля "БМВ". С учетом указанных обстоятельств общая сумма взятки уменьшена до 7 млн 916 тыс. 917 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание экспертную оценку объекта недвижимости порядка 6 млн рублей, которая сопоставима с суммой наличных денежных средств, внесенных Гуслинским и его семьей на строительство дома и построек в сумме 4,7 млн рублей, а также стоимость предоставленных ими для строительства и благоустройства территории стройматериалов и оборудования - 1,3 млн рублей.

"В виду уменьшения объема обвинения назначенное наказание смягчено с применением статьи 64 УК РФ до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 39 млн 584 тыс. 585 рублей", - отмечает пресс-служба.

При этом бывшему замгубернатора назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Кроме того, конфискована в доход государства трехкомнатная квартира в Вологде, полученная Гуслинским в качестве взятки.

Как сообщалось, приговор бывшему чиновнику областного правительства был вынесен в ноябре 2018 года. Он получил 8 лет колонии строго режима и штраф в размере 84,7 млн рублей.

Судом и следствием было установлено, что с 2012 по 2016 годы чиновник способствовал получению ООО "Вологодская ягода" заемных денежных средств кредитных организаций на реализацию коммерческих проектов. Также, благодаря действиям замгубернатора, были приняты положительные решения о предоставлении организации субсидий на сумму более 270 млн рублей на возмещение части затрат на строительство комбината и приобретение технологического оборудования.

За это, по версии следствия, Гуслинский получил от руководства "Вологодской ягоды" взятку несколькими частями - трехкомнатной квартирой в Вологде общей площадью 114 кв.м и стоимостью почти 6,2 млн рублей, гаражным боксом в областном центре, автомобилем "БМВ Х3", стоимостью не менее 504 тыс. рублей, предметами мебели, интерьера и бытовой техники на общую сумму не менее 713,7 тыс. рублей.

Кроме того, по мнению следователей, частью взятки стало и незаконное оказание Гуслинскому услуг имущественного характера - финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого. По подсчетам следователей, таким образом, чиновник получил не менее 8 млн 804 тыс. рублей. Взяткой следствие также посчитало финансирование ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на сумму 310 тыс. рублей. Общая сумма взятки, по версии следствия, составила 17 млн рублей.