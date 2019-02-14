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Косачев назвал "безумными и бездумными" санкции против РФ, предложенные сенаторами в США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Предложенные американскими сенаторами санкции безумны, поскольку США сами совершают то, за что хотят наказать Россию, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона (долларов) госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Отсюда безумные и бездумные санкции", - написал Косачев в четверг в фейсбуке.

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"Сенаторы Менендес и Грэм отметились очередным зубодробительным законопроектом против России", - отметил он.

"Читаю на лентах обоснование от Грэма: "Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии", - привел Косачев слова одного из авторов санкционного законопроекта.

"Это говорит американец, чья страна вмешивается во все без исключения выборные процессы в России и в других странах", - добавил сенатор.

"Вот статистика только за ХХ век: в период с 1946 по 2000 год США 81 раз вмешивались в избирательный процесс других стран, к тому же в эту цифру не входят операции по свержению режимов и военные перевороты, которые происходили в странах после избрания неугодных Штатам кандидатов, как, например, в Иране, Конго, Гватемале, Чили и так далее, нынешняя Венесуэла - в том же ряду", - отметил Косачев.

Кроме того, заявил парламентарий, США осуществляет кибератаки на российскую инфраструктуру, "полностью подчинили Украину своей воле, присутствуя во всех провальных политических и экономических начинаниях нынешних киевских властей, включая провокации на российском направлении".

Помимо этого, по оценке сенатора, США "привнесли хаос в Сирию ещё в 2011 году вслед за хаосом в Ираке и Ливии, еще более усилив порожденный за долго до того в Афганистане демон радикального исламизма".

Теги: США, Россия

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