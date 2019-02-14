Источник назвал проблемы с оборудованием возможной причиной взрыва газа в Красноярске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Нарушение техники безопасности и неисправность газового оборудования в одной из квартир могли спровоцировать хлопок газа в жилом доме в Красноярске, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора региона.

"Предварительно могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже", - сказал источник.

Предстоит установить, когда в доме в последний раз проводилась проверка работоспособности газового оборудования.

Ранее в четверг в региональном главке МЧС РФ сообщили о взрыве бытового газа в трехэтажном жилом доме в Красноярске. Из-за взрыва были разрушены перекрытия в трех квартирах. По данным министерства, спасены 12 человек, предварительно пострадавших и погибших нет. Однако источник в службе "скорой помощи" заявил агентству, что под завалами могут оставаться люди.

Сообщается, что экстренные службы проверяют информацию об одном человеке, который может находиться под завалами на месте взрыва.