Домашние собаки загрызли младенца в Томске

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Томске завели уголовное дело по факту смерти месячного ребенка, на которого напали домашние собаки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

По предварительным данным, 13 февраля женщина, живущая в частном секторе Томска, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки - немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи допросили мать погибшего ребенка в качестве подозреваемой.