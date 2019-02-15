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Зоозащитники выиграли контракт на отлов бездомных животных в Красноярске

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Красноярская общественная организация защиты животных "Бездомный пес" стала победителем торгов на выполнение муниципального контракта по отлову и содержанию бездомных животных в 2019 году, сообщает пресс-служба мэрии.

"Лучшее предложение по цене контракта поступило от красноярской региональной общественной организации защиты бездомных животных "Бездомный пес". В ходе торгов начальная цена контракта - 2 млн 999 тыс. рублей была снижена на 19%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот подрядчик уже работал по аналогичному контракту в городе в прошлом году, а также оказывает услуги по отлову и передержке животных в настоящий момент.

В настоящее время комиссия рассматривает документы победителя торгов, если они будут в порядке - контракт с подрядчиком будет заключен до конца февраля, поясняют в администрации.

"Выбранный подрядчик должен будет соблюдать при отлове все принципы регламента работы с безнадзорными животными, который принят в Красноярске. Главный принцип, заложенный в регламенте - гуманное отношение", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что до 2018 года отловом бездомных животных в Красноярске занималось ООО "Эспрингаль", которое после ряда нарушений, а также жалоб зоозащитников на жестокое обращение с животными администрацией города было включено в "черный список".

Теги: Красноярск

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