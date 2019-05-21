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Суд Екатеринбурга вынес приговор застрелившему бездомную собаку

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Местный житель, насмерть ранивший собаку, приговорен к 280 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что в феврале 2018 года обвиняемый, находясь возле сарая своего дома, подозвал бездомного пса и отправился с ним в лес. Там подсудимый дважды выстрелил в животное и оставил его умирать.

"Согласно заключению специалистов, собаке причинены повреждения в виде огнестрельного ранения головы и грудной клетки. Смерть животного наступила в результате нанесения травмы, не совместимой с жизнью", - говорится в сообщении.

Свою вину подсудимый не признал, на стадии следствия и в суде заявлял о своей невиновности, утверждая, что защищал свою собаку.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель) и приговорил его к 280 часам обязательных работ.

Екатеринбург

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