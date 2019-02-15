Что произошло за день: пятница, 15 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви задержан в Москве по делу, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный". Вместе с ним были также задержаны бывший председатель правления банка Алексей Кордичев, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о хищении более 2,5 млрд рублей.

- Дональд Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах. Таким образом президент рассчитывает добиться увеличения бюджета строительства стены на границе с Мексикой.

- Александр Друзь и Илья Бер отстранены от участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" на Первом канале после взаимных обвинений в нечестной игре и попытках подкупа. Исход скандальной игры с участием знатока аннулируют и не будут выплачивать выигрыш.

- В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По данным источника Bloomberg, российских компаний в санкционном списке пока нет.

- В Сочи завершились трехдневные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. На итоговой пресс-конференции они заявили, что не обсуждали тему компенсации потерь Минска после налогового маневра в России и порассуждали о том, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения. После переговоров президенты продолжили общение на льду: Путин и Лукашенко в составе команды "Тигры" победили хоккеистов "Медведей" со счетом 16:1.

- Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет российского бедняка. Премьер считает, что это поможет улучшить положение миллионов россиян, живущих за чертой бедности.

- Суд приговорил к реальному наказанию подростка, напавшего на учительницу и учащихся в школе №1 в Ивантеевке осенью 2017 года. "Ивантеевский стрелок" получил 7 лет и 3 месяца воспитательной колонии, также суд взыскал в пользу потерпевших более 2 млн рублей.