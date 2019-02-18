Пепловый шлейф из вулкана Карымский на Камчатке протянулся более чем на 100 км

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до трех км над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 117 км к востоку - юго-востоку от вулкана ", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.