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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой до 3,6 км

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в среду днем выбросил столб пепла.

"Визуальные данные из Северо-Курильска (о. Парамушир) показали, что на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до 3,6 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние 5 км.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Теги: Курилы

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