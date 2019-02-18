Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобы на продление ареста четырем украинским морякам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции апелляционные жалобы на продление сроков ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"Апелляционные жалобы в защиту Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза сняты с рассмотрения в апелляционной инстанции и возвращены в Лефортовский районный суд Москвы для устранения недостатков при оформлении материалов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

"Когда недостатки будут устранены, материалы вновь будут направлены в апелляционную инстанцию для рассмотрения", - пояснили в пресс-службе.

Руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов пояснил, что причиной такого решения Мосгорсуда стал ненадлежащий и несвоевременный перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей.

"Судебное заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда в отношении пятой четверки военнопленных украинских моряков (Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Владимир Варимез) завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям", - написал он в фейсбуке.

По словам Полозова, Лефортовский районный суд Москвы не изготовил должным образом и вовремя перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей.

"Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным", - добавил адвокат, отметив, что дата следующего заседания будет назначена позднее.

Ранее Мосгорсуд признал законным постановления о продлении сроков ареста до 24 апреля в отношении 16 украинских военных. Жалобы адвокатов еще четырех моряков на аналогичное решение районного суда Мосгорсуд рассмотрит позднее.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября военных перевезли из Крыма в Москву: 21 человека - в СИЗО "Лефортово", троих раненых - в больничный комплекс "Матросской тишины" (сейчас уже также переведены в "Лефортово").

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.