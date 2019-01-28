Раненные в Керченском проливе украинские моряки выписаны и переведены в "Лефортово"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Раненные в Керченском проливе украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока выписаны из больницы СИЗО "Матросская тишина" и направлены в изолятор "Лефортово", сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов.

"Следователь мне сообщил, что в субботу трое раненных были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО "Лефортово", - сказал адвокат.

Он отметил, что адвокаты пока не виделись с моряками, поэтому новой информации об их состоянии здоровья нет. "Когда в последний раз адвокаты виделись с их подзащитными, выглядели они, по словам защитников, неважно. В связи с этим мы планируем обратиться к уполномоченному по защите прав человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она оказала содействие в проходе к раненным независимых врачей, которые смогли бы оценить их состояние", - сказал Полозов.

Керченский инцидент

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.