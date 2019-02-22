Главные новости
В миреГуайдо подписал первый президентский указ22февраляВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 22 февраляМосква"Аэрофлот" отменит до субботы 25 московских рейсов
В мире Конфликт в Керченском проливе

ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по керченскому инциденту

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в удовлетворении иска об оказании медпомощи украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе Минюста России.

"ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве, "о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи".

"При этом со ссылкой на заключения министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минюста, доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований.

"По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября военных перевезли из Крыма в Москву: 21 человека - в СИЗО "Лефортово", троих раненых - в больничный комплекс "Матросской тишины" (сейчас также переведены в "Лефортово").

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

6 фотографий
Теги: ЕСПЧ, Украина, Россия

Новости по теме

В мире
Гуайдо подписал первый президентский указГуайдо подписал первый президентский указ
Самопровозглашенный президент разрешил ввозить гуманитарную помощьПодробнее
 После вывода войск 200 американских военных останутся в СирииПосле вывода войск 200 американских военных останутся в Сирии
Американская армия продолжит координировать свои действия с ТурциейПодробнее
 Гуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для ВенесуэлыГуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для Венесуэлы
Приграничные районы заблокированы верными Мадуро войскамиПодробнее
 Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосВпервые в истории две женщины выйдут в открытый космос
Ими станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн МакклейнПодробнее
Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука
Самолет попал в мощный воздушный поток и прилетел в Лондон почти на час раньшеПодробнее
 Трамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризацииТрамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризации
Только в этом случае США смягчат санкцииПодробнее
 Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в ЕвропеMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
На Западе эту хакерскую группировку связывают с российскими властямиПодробнее
 Японский истребитель пропал с радаров в мореЯпонский истребитель пропал с радаров в море
Во время учебного полета на его борту было два человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 февраля7 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Международный авиасалон в Бангалоре8 фото
21 февраля
Международный авиасалон в Бангалоре
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГуайдо подписал первый президентский указВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 22 февраляМосква"Аэрофлот" отменит до субботы 25 московских рейсовСпорт"Зенит" обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ РоссииЛавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский проливВ РоссииБизнес-омбудсмен попросил генпрокура РФ проверить законность ареста Майкла Калви

Путин подписал приказ о призыве запасников на военные сборы

"Ъ" сообщил о падении телерейтинга президентского послания Федеральному собранию

Мероприятие оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет Подробнее

ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по керченскому инциденту

Совет по морским млекопитающим потребовал начать реабилитацию косаток в китовой тюрьме

Фельдшер свердловской больницы сдала карты пациентов в макулатуру и получила выговор

Детский врач-травматолог в Волгограде получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Прокуратура заинтересовалась жертвоприношением верблюдов в Иркутской области

Прокуратура заинтересовалась жертвоприношением верблюдов в Иркутской областиРанее бурятские шаманы принесли в жертву пять верблюдов "на укрепление России и ее народов" Подробнее

Цена нефти Brent снизилась до $66,9 за баррель

Несмотря на это, нефть завершает в плюсе вторую неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+ Подробнее

Источник сообщил о начале поставок Индии С-400 в октябре 2020 года

Гуайдо подписал первый президентский указ

Гуайдо подписал первый президентский указСамопровозглашенный президент разрешил ввозить гуманитарную помощь Подробнее

Что случилось этой ночью: пятница, 22 февраля

Пуски ракет "Союз", незахороненный покойник в Самаре, отмена рейсов "Аэрофлота" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');