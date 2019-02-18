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Два чиновника ФТС задержаны по подозрению во взяточничестве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава отдела дознания профильного Управления Федеральной таможенной службы (ФТС) и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания ФТС по подозрению в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также его заместителя и двух жителей Москвы по подозрению в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - сказала Марковец в понедельник "Интерфаксу".

Кроме этого, по ее словам, возбуждено дело о даче взятки против руководителя коммерческой организации.

Имен фигурантов представитель управления не уточнила.

"Следствием установлено, что 8 февраля таможенным представителем одной из коммерческих организаций на Александровский таможенный пост Брянской таможни подана декларация, в которой задекларирован товар (обувь и заготовки для обуви), поступивший в адрес другой коммерческой организации", - сказала Марковец.

Она отметила, что в ходе таможенного контроля установлены факты недекларирования и недостоверного декларирования ввозимого товара, "повлекшие занижение таможенных платежей, в связи с чем указанные товары изъяты".

Следователи считают, что во избежание возможной конфискации товара, назначения штрафа, возбуждения уголовного дела, а также проверки в отношении товаров, поступивших в адрес второй коммерческой организации, владелец этой организации, действуя через трех посредников в разное время, передал начальнику отдела дознания взятку в сумме $140 тыс.

"В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и УФСБ по Брянской области проводят обыски в служебных помещениях ФТС, допросы свидетелей и иные неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления", - сказала Марковец.

Теги: ФТС
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