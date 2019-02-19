Власти пообещали решить проблему смога в башкирском Сибае до конца марта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ликвидировать окислительные процессы в рудном карьере башкирского Сибая планируется за месяц, сообщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров во вторник.

"Мы достаточно подробно изучили причины возникновения этой ситуации. И, на мой взгляд, получили четкий ответ от руководства УГОК по ликвидации этой ситуации, определились по срокам, что эти очаги загрязнения будут ликвидированы до конца марта", - сказал Комаров журналистам после прошедшего в Уфе совещания по ситуации в Сибае.

В свою очередь, врио главы региона Радий Хабиров сообщил, что будет настаивать на соблюдении ранее названных сроков ликвидации очагов тления в карьере. "Когда последний раз встречались в Сибае с представителями комбината, мы определили дату - 20 марта. Знаете, мы уже пару раз сдвигали дату, поэтому я все-таки буду настаивать на 20 марта", - заявил он.

Хабиров напомнил, что затопление карьера - это "масштабные работы". "Вы представляете: часть шахты перекрывается перемычками, внутри все это заполняется водой, (при этом в шахтах - ИФ) еще проводятся работы. Это касается жизни и безопасности сотен людей, которые там находятся", - сказал он.

Врио главы региона добавил, что в настоящий момент специалисты вышли на запланированную проектом подтопления мощность, уровень воды в карьере достиг девяти метров. При этом, чтобы ликвидировать очаги окисления руды, потребуется поднять уровень воды на несколько десятков метров.

"Участки возгорания, которые находятся на разной глубине в разных местах, будут постепенно подтопляться, и интенсивность горения будет уменьшаться, поэтому я очень надеюсь, что первые улучшения мы будем иметь уже к намеченной дате", - сообщил Хабиров.

По его словам, предложение затопить карьер появилось 15 января, когда меры по заиливанию очагов тления были признаны недостаточными.

Смог над старым карьером

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах местных жителей на загрязнение воздуха, поступающих с декабря 2018 года. Смог и неприятный запах связаны с тлением в чаше расположенного поблизости Сибайского карьера, добыча руды в котором не ведется более десяти лет. С 12 декабря 2018 года в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы.

Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров. Ликвидацией этих очагов занимается Учалинский ГОК, работы по заливке чаши карьера продолжаются в круглосуточном режиме. Принято решение о временном подтоплении карьера и горных выработок сибайского филиала УГОК с последующим восстановлением предприятия.

По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ).

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной около 500 метров и диаметром около двух километров.

АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (входит в УГМК) специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов.