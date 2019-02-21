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Власти Сибая не разрешили местным жителям провести митинг против загрязнения воздуха

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экологический митинг в связи с загрязнением воздуха диоксидом серы в башкирском Сибае, запланированный активистами на 2 марта, не состоится, сообщила агентству "Интерфакс" одна из городских активистов в четверг.

По ее словам, власти сообщили организаторам, что на заявленную дату уже подано уведомление о другом публичном мероприятии. В качестве компромисса администрация предложила организовать в начале недели сход местных жителей и встречу с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным.

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

"Митинг не разрешили, но поняв, что людей не удержать, разрешили сход при приезде Козицына, посмотрим, насколько это будет правдой, обещали предупредить", - добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что активисты отозвали уведомление о проведении митинга "в обмен на то, что дадут озвучить ряд вопросов Козицыну".

В свою очередь в администрации Сибая пока не подтвердили информацию о готовящейся встрече.

За прошедшие сутки превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано, говорится в сообщении мэрии Сибая.

Воздух в Сибае загрязнен диоксидом серы из-за окисления руды в карьере Учалинского ГОКа, с ноября поступают многочисленные жалобы жителей о недомоганиях, вызванных запахом серы и смогом. Предельно допустимая концентрация диоксида серы в воздухе превышена в несколько десятков раз.

Теги: Сибай

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