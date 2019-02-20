"Известия" сообщили о наказании депутатов за нечестные декларации

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума РФ разрабатывает законопроект, который повысит ответственность и ужесточит наказание депутатов и сенаторов за заведомо недостоверные сведения в декларации о доходах, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.

"Депутаты Госдумы РФ могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию. Кроме того, если парламентарий совершит покупки на сумму, превышающую его доход за три последних года, ему придется раскрыть дополнительные источники заработка", - говорится в публикации.

По данным источников издания в парламентских кругах, соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме РФ в рамках реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO).

Газета напоминает: согласно действующему законодательству, поводом для досрочного прекращения полномочий парламентария может быть непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о доходах, расходах и имуществе. С декабря 2018 года за ошибки и недостоверную информацию в декларации предусмотрено наказание в виде предупреждения или освобождения от руководящей должности в Совете Федерации или Госдуме, уточняется в статье.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный подтвердил изданию, что эта тема была затронута в рекомендациях GRECO на основании международного опыта. По его словам, предстоит адаптировать для парламентариев правила, которые установлены для государственных и муниципальных служащих в части конфискации имущества.