Семью с детьми сняли с рейса Самара - Гоа из-за пьяного дебоша

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вылет пассажирского лайнера из Самары в Гоа (Индия) пришлось прервать из-за буйной компании пьяных пассажиров, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в службах организации воздушного движения.

Инцидент произошел накануне вечером на борту "Боинга" авиакомпании Azur Air.

"При выруливании самолета на предварительный старт командир связался с диспетчерами и доложил, что несколько молодых пассажиров, злоупотребив алкоголем перед вылетом, устроили дебош. Взлетать и осуществлять длительный перелет в таких условиях командир отказался в интересах безопасности остальных пассажиров", - сказал источник.

Самолет вернули к терминалу.

"На борт была вызвана полиция. С рейса сняли молодую женщину и семью с двумя детьми, родители которых были в числе зачинщиков. Все взрослые были сильно пьяны", - сказал источник.