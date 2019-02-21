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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб газа с пеплом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пара и газа с примесью пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря, сообщил агентству "Интерфакс" представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром. О высоте выброса на Шивелуче можно судить по видеоданным", - рассказал геофизик.

Он отметил, что парогазовый шлейф с примесью пепла протянулся к северо-востоку от вулкана.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Теги: Россия, Камчатка

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